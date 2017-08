Liège: Mosimann, Henri PFR et Willy William en invités surprise

Mardi soir avait lieu place Delcour à Liège le traditionnel concert du NRJ Music Tour avec toutes ses vedettes dont Mosimann, Henri PFR et Willy William. Au terme du concert, les trois DJ’s se sont rendus à la Beach Box aux Halles des Foires de Coronmeuse pour une after party surprise improvisée. Nous y étions.

C’est à un beau cadeau de 15 août que les clients de la Beach Box ont eu droit mardi soir aux alentours d’une heure matin. Jusqu’au 27 août prochain se tient aux Halles des Foires de Coronmeuse la première édition de cette plage indoor artificielle dédiée à la fête et au clubbing. Prévu en dernière minute en showcase après son concert à Liège, c’est finalement accompagné de Mosimann et d’Henri PFR que Willy William a débarqué aux platines. A la surprise générale, les trois amis se sont partagés les platines et le micro pendant plus de deux heures. Un set inédit et complètement improvisé qui a ravi les Liégeois présents.

« C’est vraiment incroyable de les voir tous les trois de si près ensemble aux platines », nous glissait une fan médusée par le spectacle. Actuellement numéro 1 dans les classements un peu partout à travers le monde avec son titre « Mi Gente », Willy William fait le buzz et compte désormais des millions de vues sur internet. Bien installé dans le Top 100 mondiaux des DJ’s, on ne présente plus Mosimann qui était sans conteste le chouchou du public lors du concert en Outremeuse. « Liège, c’est un peu ma troisième patrie », nous confiait celui qui nous a annoncé au passage qu’il ne serait plus présent dans la prochaine saison de l’émission The Voice sur La Une.

Quant au jeune bruxellois Henri PFR, il vient en quelques mois de se faire un nom sur la scène internationale avec un passage remarqué lors du dernier festival Tomorrowland. Avec Kid Noize, Lost Frequencies ou encore Alex Germys, il fait désormais partie de nouvelle vague des DJ’s made in Belgium qui ont la cote. Bref, il y avait du beau monde sur la petite scène de la Beach Box mardi soir. « C’est la musique et le plaisir d’être sur scène qui nous réunit », nous confiaient les trois mousquetaires d’un soir. « C’est sur scène avec le public que nous sommes heureux. Et quand on peut partager ce genres de moments ensemble, on n’hésite pas une seule seconde. » Nul doute que le public présent ce soir-là en gardera un souvenir gravé à tout jamais.