Une fille de 12 ans disparaît lors d'une allure libre… avant d'être retrouvée une heure plus tard

La jeune fille, âgée de 12 ans, et son père ont participé à l’allure libre de Dampicourt (Virton). Vers 10h, le papa s’élance pour les 10 km, sa fille pour la course de 5 km. Mais alors que le père termine sa course, il n’y a toujours aucune trace de sa fille, alors que tous les autres coureurs des 5 km sont déjà arrivés.

Panique à bord. Les organisateurs appellent la police. Il est 11h15 et l’inquiétude est vive. Les recherches commencent. «Il y avait 453 coureurs. À l’arrivée, lorsque le papa nous a alertés, on a regardé les dossards qui étaient arrivés. Pas de trace de sa fille. Peu avant 11 heures 30, nous avons donc commencé les recherches. La police a été prévenue et la patrouille est arrivée quelques minutes plus tard. Certains joggeurs ont participé aux recherches. Inutile de dire que la tension était à son comble», relate un des organisateurs.

La jeune fille a finalement été retrouvée plus d’une heure plus tard. Elle s’était perdue en cours de route et avait parcouru près de 5 km à pied. «C’est grâce à David Enthoven (qui a terminé les 10 Km) que nous l’avons retrouvée. Après sa course, il a participé aux recherches et il a été le premier à la voir. Elle était en pleurs. Elle avait confondu une croix blanche marquée au sol et notre balisage habituel. David et la jeune fille sont ensuite revenus ensemble jusqu’à la ligne d’arrivée», précise un autre témoin. Plus de peur que de mal, donc. Tout le monde a poussé un «ouf» de soulagement vers 13 heures.