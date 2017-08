Habay : un nouveau pacte de majorité dès le 23 août

Ce mercredi 23 août, à l’ordre du jour du Conseil communal de Habay est inscrite une nouvelle modification du pacte de majorité. En effet, les conseillers prendront acte de la démission en tant que conseiller communal de l’échevin Pierre-Louis Uselding pour des raisons professionnelles. Cette démission implique plusieurs changements au sein du Conseil et du Collège communal.

D’une part, pour occuper la place libérée au Conseil, le groupe « Vouloir » présente la candidature de Jean-Luc Gillet de Hachy, vice-président de l’ASBL « Pachis », complexe sportif et culturel depuis 2007, conseiller de l’Action Sociale et président du Groupe Action Surendettement (GAS) depuis 2013, administrateur du Club de Gymnastique Les Ardents, président provincial de la Fédération Francophone de gymnastique.

D’autre part, pour assurer les fonctions d’échevin de l’urbanisme, de l’aménagement du territoire, du patrimoine, de l’économie, des dossiers subsidiés, du développement rural et de la mobilité, le Groupe « Vouloir » présente la candidature de Louis Bastin de Houdemont, agriculteur à la retraite, conseiller communal depuis janvier 2007, président de la Maison du Tourisme Haute Sûre Forêt d’Anlier et de l’ALE, Titres Services depuis 2013, membre depuis la même date de la Commission Communale de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité (CCATM) et de la Commission Locale de Développement Rural (CLDR). Il est également membre du Parc Naturel Haute Sûre Forêt d’Anlier depuis sa fondation.

Outre des réunions de partage d’informations, Pierre-Louis Uselding et Louis Bastin se sont aussi rendus ensemble dans différents cabinets ministériels concernés par les dossiers de Habay. La transition entre les deux échevins est donc assurée.