Le nouveau terrain de padel de Herstal sera inauguré samedi

Le padel a le vent en poupe et est aujourd’hui le nouveau sport à la mode. Fort similaire au tennis mais beaucoup plus facile à pratiquer, il connaît actuellement un essor impressionnant. Il existe d’ailleurs de plus en plus de terrains dans la région liégeoise, notamment à Sprimont, au Sart Tilman, ou à Visé pour ne citer que ces trois-là.

Le padel, un sport de plus en plus populaire en Belgique

Se samedi, c’est au tour du terrain de padel de Herstal d’être inauguré. « Les festivités débuteront sur le coup de 16h dans le complexe du Smash 51, le club de tennis de Herstal. Un verre sera d’abord offert puis le bourgmestre de la ville, Frédéric Daerden prendra la parole pour présenter les infrastructures. Après cela, vers 17h, il y aura un match de gala qui opposera en deux contre deux les quatre meilleurs joueurs de padel de Liège », explique Denis Piret, initiateur du projet.

S’il sera inauguré ce samedi, le terrain de Padel de Herstal est déjà praticable depuis un bon moment et compte d’ailleurs une vingtaine d’abonnés. Nul doute, ce sport commence à prendre de plus en plus d’ampleur puisqu’en Belgique, il existe désormais une centaine de terrains.

Des règles assez simples

Pour rappel, le padel est un sport de raquette dérivé du tennis. Il se joue à deux contre deux sur un court de 20 mètres de long sur 10 mètres de large entouré de murs ou de vitres. Le service doit obligatoirement s’effectuer à la cuillère (par le bas) et les balles peuvent être jouées après rebond sur les murs ou les vitres, à la manière du squash. Un jeu très intuitif qui compte de nombreux adeptes. « C’est vrai que les règles sont très simples et qu’il n’est pas nécessaire de savoir jouer au tennis pour jouer au padel. C’est très intuitif mais aussi très amusant. Je joue régulièrement avec des amis et c’est toujours un plaisir de taper dans la balle », confie Clément Dubois, joueur occasionnel de padel.