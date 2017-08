Orlando Sa sera à Sclessin, pas à Bruxelles

C’est acquis : expulsé en toute fin de match dimanche à Saint-Trond pour un geste de frustration et un coup de pied porté à Steven De Petter, avec l’aide de la Video Assistant Referee, Orlando Sa pourra disputer le match qui, vendredi (20h30) à Sclessin, opposera le Standard à Zulte Waregem en ouverture de la 4 e journée de championnat. C’est que le Parquet de l’Union belge a eu la main très lourde pour l’attaquant portugais, en proposant, lundi, trois journées de suspension. Ce que le club liégeois et le joueur ont refusé, à charge pour eux de comparaître vendredi à 14 heures devant la Commission des Litiges, qui rendra sa décision en fin d’après-midi. Juste avant le coup d’envoi du match programmé face à Zulte Waregem mais trop tard pour qu’Orlando Sa ne puisse pas le jouer, puisque la sanction éventuelle ne prendrait effet que le lendemain, le samedi 19 août. Sa, qui sera alors en mise au vert avec ses équipiers, n’effectuera pas le déplacement à Bruxelles, laissant à Pierre Locht, le directeur juridique du club, le soin de plaider sa cause.

> Et après?

> Il appartiendra à la direction liégeoise à accepter, ou non, la sanction.