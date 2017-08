Legear quitte le Standard et s'engage pour deux ans à Saint-Trond

Jonathan Legear, 30 ans, s’est engagé avec Saint-Trond, a annoncé le club limbourgeois mardi. Legear évoluait au Standard de Liège depuis janvier 2015. Son contrat prévoit une option pour une saison supplémentaire.

C’est le 14e joueur à quitter Sclessin cet été conformément à la volonté du club de réduire le noyau à disposition du coach Ricardo Sa Pinto. Sur son site internet, le Standard pour qui Legear a joué 34 rencontres a tenu à remercier le joueur « pour tout ce qu’il a apporté au club » et lui a souhaité « le meilleur pour la suite de sa carrière professionnelle. »

Formé au Standard entre 1998 et 2003, le Liégeois a rejoint les U19 d’Anderlecht en 2004. Il a progressivement gravi les échelons en s’illustrant au poste d’ailier droit. Il jouera 169 matches pour les Mauves inscrivant au passage 30 buts et délivrant 37 passes décisives. Des prestations qui lui ont d’ailleurs permis de porter le maillot des Diables rouges en 2010. C’est le moment le plus haut de sa carrière. Legear tente ensuite une expérience en Russie au Terek Grozny avant de porter les maillots de Malines et de Blackpool pour finalement atterrir au Standard en hiver 2015.