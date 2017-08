Tentative d'enlèvement à Bouillon : un avis de recherche est lancé

Le dimanche 7 août 2017 entre 23h30 et 24h00, une jeune fille âgée de 17 ans a été victime d'une tentative d'enlèvement Faubourg de France à Bouillon. La police lance un avis de recherche et diffuse le portrait robot du suspect.

Le dimanche 7 août 2017 entre 23h30 et 24h00, une jeune fille âgée de 17 ans a été victime d'une tentative d'enlèvement Faubourg de France à Bouillon.

Un homme sort de son véhicule et maîtrise violemment la jeune fille. Elle parvient à se dégager de son agresseur et celui-ci prend la fuite à bord de son véhicule en direction de la France dont la frontière est située à 1 km.

Il pourrait s'agir d'une Opel gris clair, immatriculée en Belgique.

Le ravisseur est âgé entre 30 et 40 ans et est d'origine nord-africaine. Il mesure environ 1m80 et est de corpulence normale. Il a les cheveux noirs légèrement ondulés, les sourcils épais et foncés et les yeux foncés. Il porte une barbe naissante et une moustache noire.

Si vous reconnaissez cet individu ou si disposez d'informations en lien avec cette tentative d'enlèvement ou si vous avez remarqué un véhicule suspect à proximité des lieux de l'agression, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800/ 30 300 pour la Belgique ou via le n° de tel 00 32 2 554.44.88 depuis l'étranger.