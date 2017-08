Liège: un 15-Août sous la pluie!

De mémoire de Liégeois on avait rarement vu autant de monde dimanche soir en Outremeuse en prélude aux festivités du 15-Août. Lundi, rebelote. Les rues étaient noires de monde et la place Delcour pleine à ras bord pour les concerts. Il faut dire qu’Alec Mansion et Raft ont su faire monter la température avec une set-list années 70-80-90.

Ce mardi matin, par contre, le temps n’est vraiment pas de la partie. L’orage gronde au-dessus de Liège. Mais il y a évidemment beaucoup de monde pour la traditionnelle messe en wallon.