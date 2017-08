Une mise à jour s'impose pour le site web de la Fédé PS

Souvent, on pense qu’Internet permet d’obtenir une réponse à presque toutes les questions qu’on se pose.

Mais ce n’est pas toujours le cas. Témoin cette petite recherche sur le site de la fédération liégeoise du PS dans le but de connaître l’actualité des USC (Unions socialistes communales).

Un simple exemple : en choisissant l’USC de Soumagne, on se retrouve face à une page où sont censés apparaître les élus socialistes du conseil communal. Si la plupart n’ont pas souhaité que leur photo apparaisse – ce qui est tout à fait leur droit -, deux y ont leur portrait.

Mais il y a quand même un léger problème : le premier n’est autre que Charles Janssens… qui n’est plus bourgmestre, ni même conseiller communal depuis septembre 2013. Et la seconde est Chantal Daniel. Elle, elle est bourgmestre… mais elle a démissionné du PS depuis deux mois.

Stéphane Moreau aussi

Une mise à jour du site paraît s’imposer. D’autant que l’exemple soumagnard n’est pas isolé. Un petit clic sur l’USC d’Ans y fait encore apparaître, parmi les élus socialistes, Stéphane Moreau, démissionnaire du PS depuis plusieurs mois, et qui ne fait même plus partie du conseil communal.

Boulevard de l’Empereur

Les élections communales, c’est dans moins de 14 mois. Si le PS liégeois ne se montre pas plus proactif, les électeurs risquent d’y perdre leur latin et de vouloir voter pour des candidats qui auront quitté le parti depuis belle lurette…

Et, sur le site du PS du boulevard de l’Empereur, ce n’est guère mieux.

A Soumagne toujours, si Chantal Daniel a bel et bien disparu des radars, en revanche, on trouve encore parmi les élus socialistes Margaux Bomboir, Alexandra Fuente et Marielle Thomassin qui, elles aussi, ont quitté le PS en juin, dans la foulée de la fameuse élection, inscrite à l’ordre du jour par l’opposition MR-Ecolo, de la nouvelle directrice générale.

Ah oui, un dernier détail encore: toujours sur le site du PS du boulevard de l’Empereur, c’est encore Willy Demeyer qui apparaît comme président de la Fédération liégeoise…