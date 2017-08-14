Coupe de la province: le tirage au sort des 16es de finale est connu
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Ce lundi, le CP a procédé au tirage au sort des 16es de finale de la Coupe de la province. Ces matches seront joués ce week-end.
JPL
Qui succédera à Habay-la-Neuve ?
FOUCHES (2602) LIBRAMONT (1590)
LONGLIER B (3189) SAM 20H00 ETHE B (1491)
ROSSIGNOL (4360) FREYLANGE (1167)
WARMIFONTAINE (3142) NOTHOMB A (6125)
PALISEUL (6138) MEIX DEVANT VIRTON A (3201)
TONTELANGE (6310) ST LÉGER (4273)
LIBIN (2506) SAM 20H00 ST MARD A (3023)
ETHE A (1491) MUNO (1848)
LIERNEUX A (2804) SART (2754)
AYE (2401) MARLOIE A (4260)
NASSOGNE A (6154) SALM A (555)
COMPOGNE (5908) LA ROCHE (3033)
MAGERET (7169) CHAMPLON A
MELREUX-HOTTON A (3121) WELLIN A (6923)
MORMONT B (3816) SAM 20H00 EREZÉE (6546)
OPPAGNE (1962) SAM 20H00 HARRE-MANHAY (3296)
2 GROUPES NORD / SUD. NE PAS JOUER CONTRE UN ADVERSAIRE DEJA RENCONTRÉ. P3 at Home si contre P1. EN CAS D'EGALITE : DIRECTEMENT PENALTIES (PAS DE PROLONGATIONS). DÉCALAGE DU MATCH POSSIBLE PAR MAIL AVEC ACCORD DES DEUX CLUBS.