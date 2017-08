Herstal: la réorganisation de Lifé Pharma est acceptée

La société coopérative de répartition pharmaceutique Lifé Pharma (Liers), créée il y a près de 50 ans par dix pharmaciens de la région liégeoise afin d’assurer une activité de grossiste répartiteur, livre plus de 300 officines situées en Wallonie et à Bruxelles et emploie près de 70 personnes. Elle faisait face depuis plusieurs mois à une situation financière difficile et avait obtenu en juin dernier l’ouverture d’une procédure en réorganisation judiciaire par accord collectif devant le tribunal de commerce de Liège.

Début août, Lifé Pharma avait déposé une nouvelle requête auprès du tribunal demandant de changer l’objectif de la procédure de réorganisation judiciaire en transfert d’actifs et d’activités d’une partie ou de la totalité de l’entreprise et ce, sous le contrôle du tribunal.

Le tribunal a accepté cette procédure de réorganisation par transfert et a désigné deux mandataires de justice en la personne de Maître Laurent Stas de Richelle et Maître Yves Bisinella, qui ont la mission de négocier et proposer au tribunal le transfert aux candidats retenus par eux.

«Depuis le début des difficultés financières, toute l’entreprise s’est mobilisée pour assurer la continuité des activités. Notre objectif est de nous battre pour sauver un maximum d’emplois», indique Robert Baert, Chief Executive Officer de Lifé Pharma.