P1: l'année de tous les dangers pour Oppagne

Surprenant troisième de classe au terme de l’exercice précédent, Oppagne devra impérativement éviter de tomber dans la facilité cette saison. On peut compter sur Eddy Raskin pour tenir les Gaulois en éveil et leur concocter un peu de potion magique quand cela nécessaire. Un top 5 semble le minimum pour un groupe d’une telle qualité.

Pour son retour parmi l’élite provinciale, la formation d’Oppagne-Wéris a vécu une saison bien au-delà des espérances. Ce n’est pas le coach Eddy Raskin qui nous contredira. « Nous voulions secrètement intégrer le top 5 et nous terminons 3es. Je retiens néanmoins la frustration du tour final et cette défaite contre Champlon », entame celui qui réalise un travail de titan au Pas Bayard depuis des années, que ce soit avec les jeunes et désormais les adultes. « La volonté est d’avoir un état d’esprit infaillible pour aller le plus haut possible. »

