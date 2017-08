Bouillon: malgré la météo mitigée de samedi, la fête médiévale fut un succès

A Bouillon, on ne raterait cela pour rien au monde ! Cracheurs de feu, dresseurs de rapaces, soldats et barbares : tous étaient au rendez-vous pour faire de ce week-end une réussite. Dimanche, avec le retour d’un temps plus clément et même quelques rayons de soleil, la fête a battu son plein.

Plus de photos dans notre édition digitale