Coupe de Belgique: Alexandre Bury (Durbuy) et Arnaud Lakaye (Hamoir), les deux inséparables

Rédaction en ligne

Ce dimanche (16h), le duel de Coupe de Belgique entre Durbuy et Hamoir aura des allures de répétition générale avant un certain… Hamoir-Durbuy programmé le 27 août, pour l’ouverture du championnat de D2. Deux occasions de plus pour les amis que sont Arnaud Lakaye (Hamoir) et Alexandre Bury (Durbuy) de se voir et de se charrier. Equipiers deux ans à Sprimont et la saison dernière à Solières, ils sont presque devenus inséparables.