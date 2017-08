U.A.

C’est un fait divers dramatique et singulier que nos confrères de l’Est Républicain relatent dans leur édition du 11 août. Une voiture a été retrouvée immergée dans La Meuse, près de Stenay, non loin de la frontière belge (25 km de Rouvroy). A l’intérieur du véhicule, on a retrouvé le père, vivant, et le cadavre d’un garçonnet de cinq ans.