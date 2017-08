Habay : 80.850€ de subvention pour le Recyparc

Le Ministre wallon de l’Environnement Carlo Di Antonio vient d’accorder une subvention de 80.850 euros à l’intercommunale AIVE pour l’achat et l’installation d’équipements de tri pour le recyparc de Habay.

À Habay, les déchets résiduels et les encombrants non recyclables sont valorisés en combustible de substitution. Ceci est rendu possible grâce au crible à rouleaux installé qui permet de séparer la fraction de déchets inférieure à 30 mm de la fraction combustible.

«Chaque année, des moyens considérables sont investis par la Wallonie pour améliorer le réseau d’infrastructures de gestion de déchets wallon et ainsi réduire l’impact des coûts de fonctionnement de ces infrastructures dans la facture des ménages wallons » explique le ministre Di Antonio. En 2016, un montant de 21 millions a été investi.