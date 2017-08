Les artistes de rue sont à Luxembourg-ville

Une semaine avant le Festival des artistes de rue à Chassepierre (Florenville), durant deux jours -hier, vendredi et ce samedi- d’autres artistes du même genre sont dans les rues piétonnes de Luxembourg-ville. Le spectacle est partout...

The Incredible Box, à 18h, Place Clairefontaine

Et vous pourrez donc encore en profiter aujourd’hui. Ce sont pas moins de 29 compagnies internationales et luxembourgeoises qui sont à Luxembourg pour offrir un total de 95 spectacles fixes et ambulants répartis sur les deux journées.

