Rédaction en ligne

Mardi soir, on l’a peut-être échappé belle du côté de Bouillon... Des orages violents en provenance des Ardennes françaises ont frappé la région de Bouillon et Bertrix. Si ceux-ci n’ont pas généré de grosses chutes de grêle comme cela a été le cas quelques jours plus tôt dans le sud de la province, ils ont toutefois généré des phénomènes venteux violents...