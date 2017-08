Météo: de fortes averses sont à prévoir dans l'après-midi

En ce début de matinée, sur l'est et le nord du pays, le ciel est couvert. Ailleurs, il y a de larges éclaircies. Sur l'ouest, on observe quelques averses et sur le nord-est, on observe quelques pluies. Sur les autres régions, le temps est sec.

En cours d'après-midi, ces averses s'intensifieront. Les maxima seront compris entre 17 degrés en Hautes Fagnes à 22 degrés en plaine. Le vent d'abord faible de directions variées s'orientera au secteur nord-est. Sur le nord-ouest du pays, il deviendra modéré.

Ce soir, le risque d'averses orageuses se maintiendra mais diminuera durant la nuit avec l'apparition de quelques éclaircies. Les minima oscilleront entre 9 degrés en Hautes Fagnes et 15 degrés à la côte sous un vent généralement faible de nord à nord-ouest. On notera un risque de formation de brume et brouillard en cours de nuit.

Vendredi, on note encore le risque de quelques averses, surtout dans la moitié sud-est et particulièrement dans les Ardennes. Davantage d'éclaircies se retrouveront dans le nord-ouest. Le temps restera assez frais avec des maxima entre 16 degrés en Hautes Fagnes et 21 degrés dans l'ouest. Le vent sera généralement modéré de nord-ouest revenant à l'ouest.

Samedi, la nébulosité sera d'abord abondante avec des périodes de pluies ou de bruines. Ensuite, le temps deviendra plus sec avec davantage d'éclaircies à partir de l'ouest du pays. Il fera frais pour la saison avec des maxima de 13 ou 14 degrés en Hautes Fagnes à 19 degrés en plaine.

Dimanche, il fera plus sec avec un ciel partagé entre champs nuageux et éclaircies. Seules quelques faibles averses sont possibles, surtout sur le relief. Plus doux avec des maxima autour de 21 degrés.