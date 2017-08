Suleyman, 20 ans, a perdu la vie sur la E42: le Verviétois a été éjecté de la camionnette

Un jeune Verviétois de 20 ans a perdu la vie dans un grave accident de voiture ce mercredi matin. Suleyman Karahan circulait en direction de l’Allemagne, à bord d’une camionnette blanche, quand le pire s’est produit. Les deux occupants ont été éjectés du véhicule. Suleyman est décédé sur place tandis que le second occupant a été grièvement blessé.

Un accident grave s’est produit mercredi matin sur la E42, après le viaduc de Bellevaux, à hauteur du pont de Beaumont, sur la commune de Stavelot. « Environ 1 km avant la sortie de Ligneuville, une camionnette, avec deux occupants à son bord, a fait une sortie de route et a terminé sa course en contrebas de l’autoroute. Les deux occupants ont été éjectés du véhicule. La camionnette se trouvant une vingtaine de mètres en contrebas, l’intervention du GRIMP a été nécessaire », indiquent les pompiers de la zone de secours Warche, Amblève et Lienne qui sont intervenus sur les lieux.

À bord de la voiture, deux Verviétois : Suleyman Karahan, 20 ans, et un autre homme âgé de 38 ans.

L’autoroute a été temporairement fermée à la circulation pour permettre l’intervention de l’hélicoptère médicalisé de Bra-sur-Lienne. Mais rien n’y a fait...

> Le récit de ce terrible drame, c’est à lire dans nos éditions digitales