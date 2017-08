Libin: grâce à la mobilisation de l'unité scoute de Noucelles, une jeune réfugiée syrienne participe à son premier camp scout

M. M.

Les incidents de ces dernières semaines ont quelque peu écorné l’image des mouvements de jeunesse et des scouts plus particulièrement. Pourtant, la solidarité et le respect restent des valeurs omniprésentes chez les scouts. La 51 e unité scoute de Noucelles (Braine-le-Château) en est un très bel exemple. Le camp des éclaireurs accueille en effet depuis début août Cali, une jeune réfugiée Syrienne. Très vite intégrée, l’adolescente a tout de suite été adoptée par le reste de la troupe. Rencontre.