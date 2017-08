Enquête internationale: les Lituaniens repérés avant même d'avoir volé les pneus à Arlon

Il n’a pas fallu longtemps pour qu’ils commettent un vol. Cela s’est passé dans la nuit du 29 au 30 janvier chez le concessionnaire Mercedes, Sogalux, à Arlon. Tout avait été minutieusement préparé. Les malfrats avaient repéré qu’une grille de fermeture du parc de voitures était plus fragile à un endroit, car des morceaux de tubes en plastique avaient été ajoutés pour suivre le dénivelé du terrain. Certains des malfrats sont passés par là et ont dérobé 44 jantes et pneus sur onze véhicules d’une valeur d’environ 45.000 euros. Tous les détails sur cette belle enquête dans La Meuse Luxembourg de ce jeudi et dans notre édition numérique digitale.