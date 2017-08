Vous aurez la tête dans les étoiles à l'observatoire de Grapfontaine, lundi

M.D.

La province de Luxembourg est gâtée en matière d’espace, avec l’Agence Spatiale de Redu et l’Euro Space Center plus axés sur les loisirs. Elle dispose aussi d’un observatoire, unique en Wallonie à plus d’un titre. Les responsables y préparent la « 26 e Nuit des Étoiles Filantes ». Elle débutera lundi prochain, dès 14h.