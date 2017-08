Koh-Lanta : voici les 20 candidats de la nouvelle saison dont le doyen, un Belge de 57 ans

La chaîne a divulgué les visages des 20 candidats, âgés de 19 à 57 ans, qui se sont, pendant 41 jours, affrontés au bout du monde (c’est à 27 heures d’avion !). Le concept de cette année est basé sur le choc des générations avec d’un côté les jeunes de moins de 30 ans (les jaunes) et de l’autre les seniors (les rouges). Et précisément, le (seul) Belge de l’aventure sera le doyen de l’équipée ! Manu est un ingénieur et patron d’entreprise de 57 ans, qui estime TF1, ne « connaît pas le doute » !

Il a construit sa vie professionnelle sur son charisme qu’il décrit modestement comme « irrésistible ». Le doyen entend se servir de sa maturité et de son expérience pour fédérer autour de lui dans Koh-Lanta. On le présente aussi comme un grand pêcheur, un bricoleur hors pair, quelqu’un d’astucieux, qui part dans l’aventure en étant sûr de pouvoir tout faire ! Avec une telle confiance, il a peut-être tout gagné…

Précisons que Belge affrontera 17 Français et 2 Suisses, dont l’un arbore sur le visage un impressionnant tatouage…