Messancy : un voleur pris la main dans le sac au Cora

Le jeune homme, originaire de la région et né en 1990, avait en sa possession 2 consoles de jeux vidéo. Ce méfait s'ajoute aux nombreuses autres tentatives de vols en ces lieux. C'est un habitué des services de sécurité : il avait encore été attrapé samedi pour du chapardage, et au total le préjudice s'élève à plus de 3000€. Il apparaît qu'il vole pour assurer sa consommation de drogue. Il sera déféré devant le Parquet de Marche-en-Famenne ce mercredi matin et passera probablement en procédure accélérée.