Sa Pinto n'a pas peur de faire des choix

Ricardo Sa Pinto n’a pas à rougir de son bilan. Il est le fruit de son travail et de celui de son staff qui ont su instaurer un nouvel esprit dans le groupe. Les supporters sont optimistes. Cela démontre que le technicien lusitanien ne s’est pas trompé. Après les épisodes Ferrera et Jankovic, il s’agissait de trouver quelqu’un capable de secouer le groupe ! Et de prendre des décisions…

Quelle est la recette de Sa Pinto ?

> Une stabilité avec un groupe de 20 joueurs.

> Ses changements tactiques.

> Personne n’est intouchable !