Luc Trullemans n'est pas vraiment optimiste: «La fraîcheur s'installe pour quelques jours avec régulièrement de la pluie»

Une dépression venue de France s’est installée en Mer du nord et maintiendra encore pour quelques jours un air frais sur nos régions.

Si ce mercredi il ne devrait avoir que peu ou pas de pluie avec même parfois de belles éclaircies, ce ne sera plus le cas pour la fin de semaine et le début du week-end. Le soleil se fera alors beaucoup plus discret et des périodes d’averses ou de pluie seront au programme pendant toute la période. Les températures varieront ce mercredi entre 16 et 19º en Ardenne et de 20 à 23º ailleurs.

Pour les jours suivants il fera encore plus frais, les températures maximales restant entre 14 et 18º sur le relief ardennais et entre 18 et 21º en plaine tout comme au littoral.

Comme prévu nous nous attendons à une amélioration à partir de dimanche, ceci grâce à une hausse du champ de pression atmosphérique venant de l’anticyclone des Açores et se propageant d’abord sur une grande partie de l’Europe occidentale et ensuite vers l’intérieur du continent européen. Dès dimanche donc il fera sec avec 4 à 5 heures d’ensoleillement mais les maximales resteront encore fraîches avec des valeurs entre 17 et 22º selon les endroits.

Lundi et mardi, le 15 août, il fera nettement plus doux voire même assez chaud avec des températures qui atteindront l’après-midi des cotes comprises entre 20 et 27º.

Comme un petit creux orageux est prévu se déplaçant de la France vers notre pays il faudra tenir compte mardi après-midi d’un risque d’averses.

Pour le reste de la semaine prochaine il devrait continuer à faire doux pour la saison avec, pour l’Ardenne, des températures diurnes entre 19 et 22º et des maxima généralement compris entre 23 et 26º dans les autres régions.

En un premier temps il ne devrait pas faire trop mauvais et même sec mais en fin de semaine les pluies et averses devraient nous revenir à partir de l’ouest.