Des Tasers pour les policiers locaux: au plus tôt en novembre, et pour des conditions d'utilisation bien délimitées

Il faudra sans doute attendre 2018 pour voir les Tasers débarquer dans les zones de police locale, en tout cas dans les 15 qui ont été choisies pour une « phase test » qui durera six mois… Même si Marc Garin, l’une des chevilles ouvrières de ce projet, parle, lui, du 1er novembre prochain. Un projet qui se fait attendre…

« Les conditions d’utilisation seront bien délimitées », explique-t-on à Bruxelles Ouest. « On prévoit des équipes de trois policiers : un qui tirera le cas échéant, et deux autres qui se tiendront près de l’individu à neutraliser pour saisir le suspect et éviter des blessures supplémentaires s’il venait à chuter. »

> Les règles sont donc strictes et la décision reposera sur le chef de corps.

> Une alternative à la matraque, qui peut causer beaucoup plus de dégats.