La vérité sur la fortune du prince Laurent: il peut vivre sans sa dotation!

Depuis la mi-2001 , époque où il a eu droit à sa dotation, le prince Laurent a perçu près de 5 millions d’euros. Une retenue sur celle de 2017 ne devrait pas l’empêcher de dormir. L’homme et son épouse disposent d’un joli matelas.

Nombreuses ont été les réactions depuis l’annonce faite par Charles Michel d’infliger une « sanction proportionnelle » au prince Laurent suite à son énième affront. Rappelons qu’il a « omis » de prévenir le Premier de son intention d’assister au 90e anniversaire de l’armée chinoise à Bruxelles, le 19 juillet dernier. Le frère du Roi – qui a une nouvelle fois été lâché par ce dernier – s’y était rendu, de surcroît, en uniforme de l’armée.

Quelle sera l’ampleur de la sanction, si elle est appuyée par le gouvernement puis approuvée par le parlement ? Pas plus de quelques milliers d’euros, probablement, pourraient être retenus sur sa dotation payée par tranches en 2017. Une paille pour le prince Laurent qui connaît bien la valeur de l’argent.

Depuis que législateur lui a octroyé une dotation, le 1er juillet 2001, le cadet d’Albert et de Paola a amassé un joli pactole. Cette année, Laurent devrait toucher 88.000 € de salaire au titre de fonctionnaire, un montant qui est soumis à l’IPP, et 220.000 € censés couvrir ses frais de fonctionnement et de personnel. Mais pas des frais scolaires payés pour ses enfants ni de notes du Colruyt comme il l’avait fait la première année !

