Scandale des œufs: DéFI veut que Willy Borsus s'explique

« Le ministre Borsus devait communiquer. Mais il ne l’a pas fait, donnant la priorité à son emménagement à l’Elysette. C’est une faute grave ! », s’indigne la formation amarante mardi.

« Si l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) a effectivement mis sept semaines pour informer son ministre de tutelle de la situation – et nous ne manquerons pas de vérifier la chose – on peut s’interroger sur la loyauté de l’agence. Et dans le chef du ministre, on peut clairement parler d’un problème d’autorité », affirme le vice-président de DéFI, Jonathan Martin.

Selon lui, même prévenu très tardivement, Willy Borsus se devait d’agir immédiatement plutôt que de refiler la patate chaude à son successeur. « Il avait l’occasion de communiquer entre le 25 juillet, date à laquelle il a reçu le rapport demandé à l’Afsca, et le 28 juillet, date de son départ du gouvernement fédéral ».

Le fipronil est un insecticide considéré, en grande quantité, comme « modérément toxique » pour l’homme par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Il est strictement interdit chez les animaux destinés à la consommation humaine. Selon l’Afsca, « aucun des échantillons d’œufs prélevés en Belgique n’indique un danger pour la santé publique ».

sous le feu des critiques

L’Agence, au courant d’une contamination potentielle depuis le 2 juin, est toutefois sous le feu des critiques pour avoir tardé à avertir les autorités et les pays voisins.

La commission Économie, Agriculture et Protection du consommateur du Parlement fédéral se réunira demain/mercredi afin d’entendre l’actuel ministre fédéral de l’Agriculture Denis Ducarme (MR), qui exerce la tutelle sur l’Afsca, la ministre de la Santé publique Maggie De Block (Open Vld) et l’Afsca. Willy Borsus pourrait également être convoqué.

L’actuel ministre-président wallon n’était pas immédiatement joignable mardi matin pour une réaction.