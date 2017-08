La chaussée de Ninove a été bouclée par les autorités ce mardi en attendant les services de déminage. Une course-poursuite a été menée un peu plus tôt par la zone de police Bruxelles-Midi. Le conducteur du véhicule n’a pas obéi aux injonctions des policiers et est entré en collision avec un premier véhicule de police. Les forces de l’ordre ont fait usage de leur arme pour tenter d’immobiliser le véhicule en fuite. Celui-ci a toutefois continué sa route sur la chaussée de Ninove, à Molenbeek, avant de heurter un second véhicule de police. La course-poursuite a pris fin non loin de la gare de l’Ouest à Molenbeek-Saint-Jean. Il n’y a pas eu de blessé, nous a indiqué le parquet de Bruxelles.

«On a sorti le conducteur, qui a directement déclaré qu’il y avait des explosifs à bord», a déclaré Johan Berckmans, porte-parole de la zone de police Bruxelles-Ouest.

Les magasins aux alentours du véhicule immobilisé ont été évacués. «Vu les déclarations du suspect, nous avons préféré ne prendre aucun risque. Les services de déminage viennent d’arriver sur place», nous explique Ine Van Wymersch, porte-parole du parquet de Bruxelles, aux alentours de 18h.

«Le suspect n’a pas encore été identifié. La zone de police Bruxelles-Midi l’a pris en chasse car il avait une conduite suspecte. Il a brûlé au moins un feu rouge notamment», précise-t-elle.

Le Service d’enlèvement et de destruction d’engins explosifs (SEDEE) a été appelé sur les lieux. Quelque 400 personnes sont confinées dans le périmètre. Le suspect n’a pas encore été identifié, a conclu le parquet de Bruxelles.