Deux policiers blessés en interpellant deux personnes dans un magasin Carrefour Express

Peu avant la fermeture du magasin, le personnel a repéré un homme et une femme au comportement suspect qui laissait penser qu’ils avaient l’intention de commettre un vol. Ils ont aussitôt été enfermés dans le magasin et la police a été appelée à intervenir. L’homme, artiste de rue, s’était fait confisquer par la police le savon qu’il utilise pour faire des bulles et était entré dans la supérette pour se procurer un nouveau produit. Il avait également glissé un biscuit dans son slip.

A l’arrivée des policiers, le couple s’est rebellé. Ils étaient tous deux particulièrement excités et violents, selon le parquet. Deux policiers ont d’ailleurs reçu plusieurs coups qui leur ont valu d’être placés 5 et 7 jours en incapacité de travail.

Non sans mal, les deux suspects, âgés de 22 et 27 ans, ont été emmenés au commissariat où ils ont continué à causer du grabuge. Privés de liberté, ils ont été déférés mardi au parquet de Liège.