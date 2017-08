Tribunal de Neufchâteau: les débats rouverts dans l'affaire du docteur M. de Léglise

Rédaction en ligne

Le tribunal correctionnel de Neufchâteau devait rendre son jugement ce mardi dans l’affaire mettant en cause le médecin M. de Léglise. Celui-ci est poursuivi pour viols et attentats à la pudeur sur plusieurs de ses patientes dans la région de Léglise. Huit plaintes avaient été déposées mais six ont finalement été écartées pour cause de prescription. Le médecin n’a finalement pas été fixé sur son sort ce mardi, puisque la juge a ordonné la réouverture des débats dans cette affaire.