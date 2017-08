Un incendie s’est déclaré cette nuit dans un entrepôt de Durbuy Aventure, situé à Rome, dans un bâtiment qui est le centre logistique du parc et qui contient des véhicules, des quads et du matériel.

Environ 25 pompiers venus d’Erezée avec des renforts de Hammoir et de Marche travaillent toujours actuellement (10h00) sur cet incendie, dont il reste encore quelques foyers à éteindre.

Le hangar en question est complètement détruit par le flammes.

L'appel aux pompiers a été donné à 03h05. Le parquet du Luxembourg a été avisé et il devra investiguer et envisager ou non la piste criminelle.