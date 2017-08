Oeufs contaminés: la crise actuelle avait déjà été constatée mi-mai, affirme un eurodéputé

«La première contamination au fipronil dans notre pays a déjà été constatée à la mi-mai par une entreprise privée», a déclaré le député européen Bart Staes (Groen) au micro de la VRT. Selon lui, la Belgique a mis un mois et demi avant de prévenir les pays voisins.

L’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) a été mise au courant des premiers cas de contamination au fipronil par une entreprise privée mi-mai, affirme l’eurodéputé. «Les autorités belges ont donc attendu plus d’un mois et demi avant de mettre ses voisins au courant. C’est alors que ceux-ci ont entamé leurs enquêtes.»

L’élu fustige «la réaction extrêmement lente» de la Belgique. «Un mois et demi me semble une bien longue période pour réfléchir. Ils auraient dû intervenir bien plus vite», estime-t-il. «La lenteur de la réaction belge a suscité une certaine forme de panique au sein des autres Etats membres.»

L’Afsca n’avait pas encore réagi à ces propos mardi matin.