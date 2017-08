Des passants ont assisté à une scène particulièrement atroce, ce lundi, en début d’après-midi, à Carignan, dans le nord de la France, à quelques kilomètres de la frontière belge. Un chien était en effet accroché à une voiture et a été traîné sur plusieurs kilomètres. L’animal a perdu la vie.

C’est une dame qui a assisté à cette terrible scène qui en a pris une photo, l’a envoyée à la police, avant de témoigner dans les colonnes de nos confrères de l’Union : « Il était 13 h 30 quand, au niveau de l’Intermarché de Carignan, j’ai vu une ZX rouge avec une masse noire attachée à l’arrière qui traînait sur le sol. C’était un chien », explique Marie-Ange Sac-Epee.

Choquée, la dame a alors décidé de suivre ce véhicule, qui roulait pourtant comme si de rien n’était. Le conducteur s’est alors arrêté à une station-service : « Le monsieur devait avoir une quarantaine d’années. Il est sorti voir si le chien était mort. » Et de fait, l’animal n’avait pas survécu. « Il a chargé le chien dans son coffre avec un bidon d’essence et il est reparti. Il y avait des gens tout autour mais personne n’a réagi ».

Malgré tout, plusieurs personnes ont appelé les autorités, ce qui a permis l’arrestation du chauffeur, quelques heures plus tard. L’homme est actuellement en garde à vue. Il assure que cet acte était involontaire et qu’il avait oublié qu’il avait accroché son chien à sa voiture. S’il est prouvé qu’il a agi volontairement, il risque 2 ans de prison et jusqu’à 30 000 euros d’amende.