Ce lundi, vers 17h, un important accident s’est produit sur la E25 Arlon-Liège entre Mabompré et Houffalize. D’après les premières informations, il s’agirait d’un camion qui a percuté une caravane, qui est elle-même entrée en collision avec un autre véhicule.

Infos Radar Mobile et contrôles Namur - Luxembourg

Les voitures roulaient au ralenti à cause de travaux et le camion n’aurait pas freiné à temps. Le camion est sur le flanc et entrave totalement les bandes de circulation. Cela provoque un embouteillage important.

L’autoroute E25 Arlon-Liège a été fermée, en direction de Liège.

(Photos Infos Radar Mobile et contrôles Namur - Luxembourg)