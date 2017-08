Vacances meurtières: 51 Belges sont décédés à l'étranger au cours du mois juillet

Durant le mois de juillet qui vient de s’achever, les Affaires étrangères et son service « Assistance aux Belges », ont traité 51 dossiers de décès.

« Mais nous ne sommes pas informés de tous les décès », indique José de Pierpont, porte-parole des Affaires étrangères. « Certaines familles ne font pas appel à nous. Il n’y a aucune obligation pour elles d’alerter notre ambassade. Dans la plupart des cas, les gens sont bien assurés et leur compagnie s’occupe de tout. » 51 Belges décédés à l’étranger, cela peut paraître beaucoup et pourtant, il ne s‘agit que d’un chiffre minimum. Il y en a eu plus que cela.

> Espagne, France, Thailande... certains pays ont vu la mort de plusieurs de nos compatriotes.

> Claudia, 23 ans, est décédée ce week-end au bout de ses vacances de rêve en Italie