Zuhal Demir (N-VA) veut se défaire de sa nationalité turque: elle est vivement critiquée

« Je ne me reconnais plus dans le pays dans lequel mes parents ont grandi », a-t-elle indiqué à « De Morgen ». « L’influence grandissante de l’islam, la place de la femme, la démocratie et les minorités : tout va dans la mauvaise direction. »

> Pour les élus belges d’origine turque, il ne s’agit que d’une manœuvre politique.

> Zuhal Demir (qui a des racines kurdes) a reçu automatiquement la nationalité turque de ses parents.