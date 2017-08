Pro League: Anderlecht s'impose contre Ostende et signe sa première victoire de la saison (1-0)

Grâce à un but de Sofiane Hanni (77e), Anderlecht a battu Ostende dimanche (1-0) dans un match comptant pour la deuxième journée de la Jupiler Pro League. Au classement, les Bruxellois comptent quatre points comme le Standard et l’Antwerp, qui s’est imposé à Gand (0-1) dans l’après-midi. Club Bruges-Eupen débutera à 20 heures.

Comme prévu, René Weiler a opté pour un dispositif plus offensif à domicile. Le Suisse a titularisé Henry Onyekuru et a repositionné Hanni dans l’axe à la place d’Adrien Trebel. Anderlecht a instantanément mis Silvio Proto au travail, qui a dévié en coup de coin un envoi de Leander Dendoncker (1e). Ostende a tenté des représailles par Knowledge Musona (4e). La défense d’Anderlecht n’a paniqué qu’une seule fois : sur un corner de Yassine El Ghanassy, Matz Sels n’a pas été intransigeant et Uros Spajic n’a pas mieux jugé la trajectoire du ballon (14e).

Si Onyekuru se remuait pas mal, ce n’était pas le cas des autres attaquants, qui n’ont pas apporté de soutien au Nigérian quand il a effectué une percée (18e). Les Mauves ont pris la main mais à part forcer des coups de coin (6), ils n’ont pas procuré au public des moments d’excitation.

Dennis Appiah (50e) et Alexandru Chipciu (51e) ont frappé les deux coups annonçant la reprise. Le ballon circulait mieux mais pas au point de régler le problème d’inefficacité devant le but. Lukasz Teodorczyk, peu à l’aise, a cédé sa place à Isaac Kiese Thelin (54e) et un tir du gauche de Hanni est passé juste à côté (57e). Côté finition, ce n’était pas mieux côté ostendais où Richairo Zivkovic (69e) et El Ghanassy (72e) ont loupé le coche. Dans la foulée, Weiler a sorti un défenseur, Appiah, pour un médian, Nicolae Stanciu (73e), obligeant Hanni à monter d’un cran. La tactique a immédiatement porté ses fruits puisque le capitaine a suivi une montée d’Onyekuru et a inscrit le but de la victoire (77e, 1-0).