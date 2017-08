L'«ami de Dutroux», un ex-policier, menacé à la prison de Nivelles

Rédaction en ligne

Confiné à un régime d’isolement à la prison de Nivelles, Marc Dutroux (60 ans) a la possibilité, depuis plus d’un an, de voir un autre détenu. Un détenu et un seul, qui a marqué son accord pour le voir. Les deux hommes se rencontrent ainsi une fois par semaine, dans la salle de sport de l’établissement et à l’abri des regards. Ensemble, ils marchent et ils parlent.