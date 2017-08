Les deux bébés pandas du zoo de Beauval sont nés: malheureusement l'un des deux est décédé peu après la naissance

Afp

On ne les attendait pas avant ce samedi et bien non, Huan Huan en a décidé autrement. C’est ce vendredi soir que la maman panda a décidé de mettre au monde ses petits. Malheureusement, l’un des deux bébés, le premier né, est mort peu après 23H30, ont annoncé les responsables du parc zoologique de Beauval (Loir-et-Cher).