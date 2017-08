Dans les financements du terrorisme, on retrouve également de l’argent belge. En 2016, ce ne sont pas moins de 112 dossiers de transactions suspectes qui ont été transmis à la Cellule de Traitement des Informations Financières (CTIF) et à l’OCAM par le SPF Finance.

Traquer les terroristes en repérant ou en suivant les flux financiers suspects sur les comptes en banque, mieux comprendre leurs agissements et leur façon de fonctionner, détecter les connexions entre eux… C’est en partie ce que font les spécialistes du CTIF, la Cellule de Traitement des Informations Financières, attachée au SPF Finances mais qui tuyaute surtout les autorités judiciaires ainsi que l’OCAM.

Comme nous le révèle le ministre de la Justice Koen Geens, la CTIF transmet au Parquet fédéral de plus en plus de dossiers liés au financement du terrorisme. En 2016, il en a transmis 112, c’est trois fois plus qu’en 2014 (37 dossiers) et c’est plus aussi qu’en 2013 (75) !

> Au total, plusieurs millions d’euros belges ont servi à financer le terrorisme.

> Ces transactions permettent de surveiller de potentiels terroristes en Belgique.