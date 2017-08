Jemappes: il menace la maman d'un couteau sur la gorge alors qu'elle tient sa fille de 7 ans dans les bras

Rédaction en ligne

Un homme d’une bonne vingtaine d’années, O.B., comparaît devant le tribunal de Mons pour avoir agressé une mère de famille qui tenait sa fille de 7 ans dans les bras. Il lui a mis le couteau sur la gorge avant de dire : « On ne vous veut pas de mal, Madame ». Il a fui, ensuite, avec un butin constitué d’une grosse bague en or et de deux GSM.