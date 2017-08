Nasser Al-Khelaifi, président du PSG : «222 millions d'euros ? On va gagner plus avec Neymar»

Nasser Al-Khelaifi, président du PSG, a répondu aux questions des journalistes concernant le transfert de Neymar, exceptionnel pour certains, démesuré pour d’autres.

Pourquoi avoir recruté Neymar ?

« C’est une idole dans le monde entier, pour ceux qui aiment le foot et le sport. Pour moi, Neymar est le meilleur joueur du monde. Il a déjà apporté quelque chose de très positif à l’équipe. Nous avons toujours rêvé de Neymar et aujourd’hui, il est avec nous. Avec lui, notre projet devient plus fort, et la Ligue 1 devient plus intéressante dans le monde entier. Neymar a signé avec nous pour gagner tous les trophées possibles. Ensemble, on va écrire la grande histoire du PSG, dans la plus belle ville du monde, Paris. Je remercie mes équipes, ç’a été un grand dossier, tout le monde a travaillé très dur dessus ».

Certains disent que Neymar vient pour l’argent…

« Neymar est venu pour le projet. Aujourd’hui, il pourrait gagner beaucoup plus d’argent que ce qu’on lui offre. S’il était motivé par l’argent, il serait allé dans un autre club. Il aime les nouveaux défis. Cela a fait les titres dans le monde entier, c’est incroyable, le monde entier en parle. Il est venu pour gagner des trophées et écrire l’histoire du club, pas pour l’argent ».

Dépenser 222 millions d’euros, n’est-ce pas démesuré et risqué vis-à-vis du fair-play financier ?

« Je ne pense pas que ce soit cher, je suis sûr qu’on va gagner plus d’argent avec lui. C’est un projet de deux marques : on associe la marque Neymar et la marque PSG. Pour moi, c’est un transfert incroyable. Nous sommes transparents du début à la fin avec l’UEFA concernant le fair-play financier, donc il n’y a pas de problème. J’ai de bonnes équipes avec moi qui travaillent très dur pour qu’on reste dans les clous, tout est légal et transparent. Nous avons payé la clause, ce qui est légal. Avant Neymar, le club valait 1 milliard d’euros, maintenant il en vaut 1,5. Il n’y a qu’un Neymar. 222 millions d’euros ? Dans deux ans, il en vaudra au moins le double ».