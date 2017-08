Un dentiste pour 2.153 habitants dans l'arrondissement d'Arlon

Comme les médecins généralistes, les dentistes deviennent rares en province de Luxembourg. Particulièrement dans le Sud, où la densité de dentistes est faible. Ainsi, dans l’arrondissement d’Arlon, on compte un dentiste pour 2.153 habitants. Ce qui fait du chef-lieu l’un des plus mauvais élèves wallons !

En province de Luxembourg, il devient de plus en plus difficile de trouver un dentiste, particulièrement dans le sud, où les praticiens en activité sont de moins en moins nombreux. Selon des chiffres de l’INAMI, relayés par la Société de Médecine Dentaire (SMD), on compte aujourd’hui moins de 5 dentistes actifs pour 10.000 habitants dans l’arrondissement de Virton. Dans le reste de la province, ce chiffre évolue entre 6 et 7 praticiens.

Prolongez l’information dans La Meuse Luxembourg de ce samedi et dans notre édition digitale .