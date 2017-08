Deux morts dans l'atterrissage d'un avion de tourisme sur une plage: la vidéo de l'appareil arrivant à toute vitesse fait froid dans le dos

«Les victimes sont un homme et une fillette de huit ans», avait indiqué l’Autorité maritime. «Un avion avec deux personnes à son bord a effectué un atterrissage d’urgence sur la plage de Sao Joao de Caparica, percutant deux baigneurs et provoquant leur mort». L’élève-pilote et l’instructeur ont été remis en liberté jeudi après leur interrogatoire. Ce vendredi, la vidéo captée par une caméra de surveillance montre l’avion qui arrive à toute vitesse, quelques instants avant le drame.

La plage de Sao Joao, située sur la rive sud du Tage, à une dizaine de kilomètres de Lisbonne, fait partie de la Costa da Caparica, l’une des zones les plus prisées par les vacanciers et les Lisboètes pendant l’été.