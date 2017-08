Verviers: une partie d'un immeuble s'effondre sur le quai Jacques Brel

A la suite de cet effondrement, la Ville de Verviers a décidé de fermer le quai Jacques Brel. «Les services de la Ville ont placé des barrières en début et en fin de quai, ainsi qu’au niveau du numéro 11», indique la Ville, qui précise «qu’au vu de l’instabilité de l’immeuble et des nombreux autres immeubles voisins, elle procèdera en urgence à des travaux d’installation d’un dispositif de fermeture complet et fixe du quai».

Selon les services de secours, aucun blessé n’est à déplorer.