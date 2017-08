Boum des logements proposés par Airbnb qui génère 77 millions d'euros dans 6 grandes villes belges

Les locations de logements via la plate-forme en ligne Airbnb rapportent plus de 77 millions d’euros chaque année en Belgique, pour ce qui est des principales villes (Bruxelles, Anvers, Gand, Bruges, Liège et Namur).

C’est ce que l’on peut lire vendredi dans L’Echo et De Tijd. Près de la moitié de ce montant est réalisé à Bruxelles, où pas moins de 4.663 biens sont proposés pour un chiffre d’affaires de 34 millions d’euros. Des chiffres de 1.184 biens pour 12 millions d’euros sont avancés pour Liège.

Le marché a connu un véritable ’boom’ depuis l’été dernier, sauf à Bruxelles où le nombre de biens proposés a baissé (de 5%) à la suite de l’introduction de règles strictes et de contrôles, notent les quotidiens. Sur un an, Liège affiche ainsi une augmentation de 57% du nombre de biens. A Namur - qui ne compte «que» 587 biens générant 6 millions d’euros de chiffre d’affaires - l’augmentation sur les douze derniers mois est de 56%.

Il ressort par ailleurs de l’analyse que, dans les six villes, pas moins de 10% des loueurs ne proposent pas un, mais deux ou plusieurs biens sur la plateforme Airbnb. La concurrence avec les hôtels est féroce: à Bruxelles, on dénombre un bien Airbnb pour 6 chambres d’hôtels (à Amsterdam et à Paris, le ratio est de un pour trois), à un prix bien souvent plus avantageux. Les biens Airbnb en Belgique sont surtout des «habitations», comme un appartement ou une maison, plutôt qu’une simple chambre.