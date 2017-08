L’internaute Michele a été privé de liberté et emmené au poste pour s’expliquer. Il a été inculpé.

Souvenez-vous… Le 29 juillet dernier, nous vous informions sur Sudinfo.be qu’une rébellion très musclée s’était produite sur la place communale de La Louvière après une vague de contrôles. Une policière a été blessée – elle a eu le radius fracturé – et trois personnes ont été interpellées.

Sous l’article relayant cette information, un homme étranger aux faits a laissé un commentaire vers 7 heures du matin. Il y mettait clairement des menaces de mort envers un policier de la région qu’il ne nomme pas mais décrit. Sous le pseudonyme « Mickey Vatos Muertos », il écrivait ceci (nous reproduisons texto, avec les fautes, NDLR) : « Attendez pcq des cow boy surtout la bac de nuit et si tu lit sa le chauve jvai vnir chez toi te pendre et te vider les tripe pour nourrir t gosse. » Vu la violence des propos, cette publication a rapidement été supprimée de notre site d’informations. Elle est restée moins d’une heure après avoir été postée.

Dans l’après-midi de la parution de l’article, on sonne chez l’individu. Bien loin de se rappeler son commentaire menaçant et outrancier de la matinée, Michele se retrouve nez à nez avec des membres de la police locale de La Louvière. Ces derniers l’interpellent et le privent de liberté.

> Voici ce qu’il s’est passé ensuite, et comment il a été identifié par la police.

> Le Louvièrois risque très gros !

> Michele réagit après son arrestation : « Ils ont tout retourné, même les pâtes ! ». Il accuse aussi la police de violence les jours précédents.

> « Une banalisation des messages d’insultes et d’humiliations sur internet » : la police veut faire de ce cas un exemple.